Advertencia de Ducati a las Aprilia y Acosta: "Márquez atacará..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería, no duda en señalar la confianza que tiene Marc en el circuito en el que se coronó en 2025. Las Aprilia y Acosta, muy pendientes del nivel del ilerdense.

Marc Márquez vuelve un año después al circuito en el que resurgió como piloto de carreras. El de Cervera conquistó su noveno mundial hace más de un año en el Gran Premio de Japón. El destino quiso que fuera Motegi donde Marc certificara un hito histórico.

Una temporada después, el ilerdense regresa a 'Casa Honda' metido de lleno en una pelea por el título que tiene hasta cuatro aspirantes. Marc no pierde de vista a Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, que se unió a la pelea tras su victoria en Austria.

Davide Tardozzi, jefe de Márquez en Ducati, avisa a los máximos rivales de Marc por el título: "Sabemos que en el resto del campeonato iremos a circuitos que no se adaptan perfectamente a nuestra moto. Pero sabemos que Marc atacará desde aquí, desde Motegi".

Aún así, el directivo italiano, según recoge 'Motosan', señala el podio como el principal objetivo: "Está claro que aquí intentaremos estar delante de nuestros rivales, pero al final nuestro objetivo es como en cada carrera: estar en el podio".

Por fortuna para Marc, Tardozzi también ha confirmado la llegada de la solución para esos problemas de nuemático que tanto lastraron a Márquez en Austría: "Sí, ahora sabemos qué había pasado y hemos conseguido que no vuelva a ocurrir. Todo está bastante claro hasta ahora sobre el problema".

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