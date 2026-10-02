Marc Márquez se pone serio cuando dicen que su remontada es un milagro

El vigente campeón del mundo afirma que "los milagros pasan en un accidente" y que sus resultados obedecen a "un trabajo día a día".

Marc Márquez aterriza en el Gran Premio de Japón en Motegi a 12 puntos de Jorge Martín, el líder del Mundial de MotoGP.

A pesar de la diferencia, muchos dan como favorito al ilerdense, y eso que hace unos meses llegó a estar a 102 puntos de la cabeza.

Sin embargo, tras aquel Gran Premio de Italia, el de Cervera ha obrado una remontada histórica.

"Si hace ocho carreras me dices que estaría a 12 puntos del líder, te lo firmaba", reconoce a 'AS'.

Eso sí, rechaza que su remontada se califique de milagro: "Los milagros pasan en un accidente, pero los milagros en los resultados hay un trabajo día a día que sin ese trabajo el milagro es imposible que suceda".

Y, más allá del trabajo, te tiene que apasionar lo que haces: "Si no te apasiona esto, no aguantas los días malos, las lesiones, los sacrificios… y ya sabes que de eso he tenido unos cuantos".

"La pasión es lo que te hace volver, pero la competición es lo que te hace apretar. Mi carrera, como la de cualquiera, evoluciona. He tenido años increíbles y también años muy duros… y todos forman parte de quién soy ahora", ha zanjado.