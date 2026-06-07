Brutal duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta que casi termina en accidente

Ambos pilotos españoles se disputaron la prueba en Balaton Park en ausencia de unas Aprilia que no acabaron la prueba tras irse al suelo en la primera vuelta.

Apasionante duelo el que han firmado Marc Márquez y Pedro Acosta durante toda la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría. Finalmente el catalán se hizo con el primer puesto firmando un fin de semana perfecto en Balaton Park, su compañero, Pecco Bagnaia, completó el podio.

Ambos pilotos españoles se quedaban desmarcados de sus seguidores tras un aparatoso accidente múltiple en la primera curva que dejaba fuera de la disputa a Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio.

Durante prácticamente la totalidad de la prueba, Marc y Acosta estuvieron peleando por el primer puesto en una batalla incansable que dejó varios adelantamientos e incluso contacto entre la Ducati y la KTM. La consistencia del nueve veces campeón mundial le permitió finalmente superar al murciano y hacerse con una victoria que puede ser más que un simple triunfo.

Golpe sobre la mesa de Márquez en la clasificación, que comienza a meter el miedo en el cuerpo al resto de rivales del 'paddock' y especialmente a las Aprilia, que se van de vacío este domingo.