Hospitales al límite en verano: urgencias colapsadas, miles de camas cerradas y la sanidad bajo presión por el turismo

Los detalles Mientras la población se dispara en muchas zonas turísticas, hospitales y centros de salud afrontan la temporada con plantillas reducidas, consultas cerradas y miles de camas hospitalarias fuera de servicio.

La llegada masiva de turistas durante el verano incrementa la presión sobre el sistema sanitario español, mientras sindicatos y sanitarios denuncian la falta de refuerzos. Este periodo, más de 10.000 camas hospitalarias estarán cerradas en todo el país, afectando la capacidad de respuesta de los hospitales. En zonas turísticas, como Benidorm, la demanda en Atención Primaria se multiplica por cinco, sin un aumento proporcional de personal. El servicio de Urgencias es uno de los más afectados, con colapsos en hospitales como el Puerta del Mar en Cádiz. La falta de personal y el cierre de camas son problemas estructurales que dificultan mantener la calidad asistencial.

La llegada masiva de turistas dispara la demanda asistencial mientras sindicatos y sanitarios denuncian la falta de refuerzos. Este verano permanecerán cerradas más de 10.000 camas hospitalarias en toda España. El verano es sinónimo de vacaciones para millones de personas, pero también de máxima presión para el sistema sanitario.

Mientras la población se dispara en muchas zonas turísticas, hospitales y centros de salud afrontan la temporada con plantillas reducidas, consultas cerradas y miles de camas hospitalarias fuera de servicio. En numerosos centros, cuando un profesional se marcha de vacaciones su actividad simplemente se suspende.

Consultas y quirófanos cierran temporalmente y la carga asistencial recae sobre el resto del personal, justo cuando la demanda aumenta de forma considerable. Los centros de salud son los primeros en notar el impacto del verano. En municipios turísticos como Benidorm, la demanda en Atención Primaria llega a multiplicarse por cinco debido a la llegada masiva de visitantes.

El incremento de población, que en algunos destinos supera el 100%, obliga a atender a miles de pacientes adicionales sin que, según denuncian los profesionales, se produzca un refuerzo suficiente de las plantillas. Uno de los servicios más afectados vuelve a ser el de Urgencias.

Incrementar las plantillas

El Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, vivió este fin de semana un colapso que obligó a algunos pacientes a permanecer más de 48 horas en observación por la saturación del servicio. Las largas esperas se han convertido en una realidad para muchos usuarios. "Entró a las cuatro de la tarde y salimos a las doce de la noche. De cinco a seis horas no te las quita nadie", relata un familiar de una paciente atendida en Urgencias.

Los profesionales sanitarios aseguran que el verano vuelve a evidenciar un problema estructural. "Lo normal sería incrementar las plantillas durante estos meses, pero estamos viendo justo lo contrario", denuncian representantes del sector, que alertan de un verano especialmente complicado si no llegan más refuerzos. La falta de personal, aseguran, es un problema que afecta a todo el país y dificulta mantener la calidad asistencial cuando aumenta la población.

A la escasez de profesionales se suma el cierre de camas hospitalarias. Según las estimaciones de los sindicatos, más de 10.000 camas permanecerán cerradas este verano en toda España. La comunidad con mayor número de cierres es Madrid, con alrededor de 2.700 camas fuera de servicio, una situación que, según denuncian los representantes de los trabajadores, reduce la capacidad de respuesta de los hospitales en plena temporada estival.

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