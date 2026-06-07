Caos en Hungría: tremendo accidente múltiple en la salida que deja fuera a tres Aprilia y a dos Ducati

¡Bezzecchi y Martín se quedan fuera tras un increíble accidente en la primera curva!

El piloto madrileño perdió el control e la moto en la salida y se llevó por delante a varios pilotos, entre ellos su compañero de equipo.

El GP de Hungría ha comenzado de manera accidentada. Nada más apagarse los semáforos y al llegar a la primera curva, Jorge Martín perdió el control de su Aprilia en la frenada, llevándose por delante a Fermín Aldeguer, Fabio DiGianntonio, Raúl Fernández y a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

Un accidente muy fuerte del que todos los pilotos han podido levantarse por su propio pie, aunque Martín, Bezzecchi y Aldeguer han tenido que pasar por el centro médico, en un choque del que veremos si hay alguna lesión.

Un inicio de gran premio en Balaton Park que ha dejado a los dos líderes del Mundial fuera de combate y con tres motos Aprilia en el dique seco.

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