La emergencia nacional se amplía a Toledo con más de 88.500 evacuados o confinados por los incendios en Madrid y Ávila

Los detalles Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el fuego de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de tierras madrileñas supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros.

Un devastador incendio ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en Ávila y la Comunidad de Madrid, afectando a más de 45.000 hectáreas y provocando la evacuación de 23 municipios y el confinamiento de otros siete. Toledo también ha declarado emergencia de interés nacional. Las autoridades, como el presidente Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han estado monitoreando la situación, que se ha complicado por los vientos cambiantes. El experto forestal Paco Castañares advierte que el incendio, de sexta generación, está fuera de capacidad de extinción, priorizando la seguridad de la población y los equipos de emergencia.

Miles de personas han abandonado sus hogares sin mirar atras. Todo por las llamas de un gran incendio, con diferentes focos, que suman más de 200 kilómetros de perímetro y afectan a unas 45.000 hectáreas de territorio de Ávila y de la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el fuego de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de tierras madrileñas supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros. Asimismo, Toledo se ha sumado a la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios, ha informado el Ministerio de Interior.

La decisión de incluir la provincia de Toledo bajo el paraguas de la emergencia nacional se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia por la evaluación de los incendios al pasar al nivel 3. Además, se considera lo más conveniente para asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha ordenado la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox (Toledo). Según ha indicado Infocam en sus redes sociales, se ha enviado un mensaje ES-Alert para informar de la situación a la población. Además, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox. En la extinción del fuego, detectado a las 16:52 horas del miércoles por un vigilante fijo, trabajan cinco medios aéreos, 45 terrestres y cerca de 200 efectivos.

Más de 88.500 evacuados y confinados

Una voraz expansión que ha derivado en más de 88.500 evacuados y confinados en las áreas afectadas. Hasta el momento, 23 municipios de ambas zonas han sido desalojados, con 59.488 personas afectadas, y otros siete han sido confinados, afectando a 29.132 ciudadanos, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

En territorio madrileño ya son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Mientras, en la provincia de Ávila, las 11 poblaciones evacuadas son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo. A su vez, las tres localidades confinadas son Navaluenga, Burgohondo y Cebreros.

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio entre las localidades abulenses de Burgohondo y Navaluenga

Este desgarrador escenario ha obligado a desmantelar el Puesto de Mando Avanzado, que se encontraba en la localidad de Cenicientos, donde autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han pasado horas a la espera de nuevas noticias.

Los habitantes de este municipio han recibido un ES-Alert ante la evolución del incendio en la sierra oeste y han sido evacuados a Majadahonda, mediante la movilizacion de cinco autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha tenido que interrumpir la comparecencia de prensa de la presidenta regional para avisar de la evacuación inmediata de Cenicientos. Finalmente, y debido a la evolución del incendio, se ha trasladado el Puesto de Mando a Navalcarnero, tal como ha confirmado Delegación de Gobierno.

Sánchez habla de "una ventana de oportunidad"

Durante las primeras horas de la mañana de este sábado, el jefe del Ejecutivo lanzaba un mensaje esperanzador a la ciudadanía. "La situación sigue siendo compleja. Las previsiones son que tendremos unas horas complejas. Aunque las temperaturas han bajado, no sabemos cuál va a ser la evolución de los vientos ni su intensidad. Lo que sabemos es que tenemos una ventana de oportunidad para luchar contra el incendio", ha expresado.

"Desde el viernes el Gobierno de España, a petición de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León pasó a una situación operativa 3. Estos incendios, que eran diferentes, pasan a ser ya un único incendio y por tanto, cuentan con un sistema unificado de operativo", ha añadido, hablando de un fuego común que sigue arrasando miles de hectáreas.

De la misma manera, en un contexto totalmente desgarrador por la evacuación y confinamiento de miles de personas, el presidente socialista ha informado de que "en lo que llevamos de año, están calcinadas 130.000 hectáreas": "Si lo comparamos con la media que durante esta última década se ha perdido anualmente, 100.000, estaremos viendo que la emergencia climática se va agravando".

Pero Sánchez no ha sido la única autoridad en intervenir este sábado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha seguido la evolución del gran incendio que asola la Sierra Oeste madrileña reiterando que "nos encontramos en un momento muy crítico".

La líder 'popular' ha explicado que la situacion "ha cambiado a raíz del incendio de Ávila": "Lo que vamos a ver de aquí en adelante quizás sea todavía peor porque los vientos siguen reactivados". Así, ha expresado que "se ha creado una atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo, por lo que esta zona está creando una epecie de condición atmosférica especial cambiando la meteorología. Es una situación inédita y nunca vista".

Un experto forestal explica por qué las próximas horas serán críticas

Es difícil ser optimista. Esa es la advertencia del experto forestal Paco Castañares sobre el gran incendio que afecta a la Comunidad de Madrid, un fuego que, según explica, está completamente fuera de capacidad de extinción y cuyo comportamiento responde al de los llamados incendios de sexta generación.

Aunque insiste en que hay que mantener la calma y aprovechar cualquier oportunidad para combatir las llamas, Castañares reconoce que la situación actual deja muy poco margen de actuación: "No se puede atacar prácticamente desde ningún lado del frente", afirma.

Uno de los factores que más ha complicado la evolución del fuego ha sido el cambio del viento. Aun así, Castañares señala un único aspecto favorable: el incendio avanza cuesta abajo en parte de su recorrido, lo que ralentiza ligeramente su propagación porque las copas de los árboles no quedan directamente expuestas a las llamas. Sin embargo, advierte de que esta ventaja puede quedar anulada por la fuerza del viento.

El experto insiste en que, cuando un incendio está fuera de capacidad de extinción, la prioridad absoluta debe ser la seguridad de los equipos de emergencia y de la población. Explica que un cambio repentino en la dirección del viento puede convertir un flanco relativamente seguro en la cabeza del incendio en cuestión de minutos, atrapando a los bomberos o generando focos secundarios mediante pavesas que prendan fuego a su espalda.

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