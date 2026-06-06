El 'aviso' de Acosta a Márquez para el GP de Hungría: "Para tener las mismas armas..."

El murciano, consciente de la superioridad de Marc en la 'sprint', reconoce el plan que trazará para poder estar más cerca del de Cervera durante la carrera.

Marc Márquez no ha tenido rival durante la 'sprint' del GP de Hungría. De haberlo tenido, hubiera sido Pedro Acosta. El de KTM ha sido segundo en la carrera corta y se postulaba, tras la clasificación, como el gran candidato a la victoria junto a Márquez.

El murciano no ha podido con Marc. El ilerdense ha dado una clase magistral de pilotaje y Pedro no ha tenido opción con una moto que tampoco se ha mostrado igual de competitiva que la de Márquez. Aún así, Acosta cree que tiene opciones de cara a la carrera del domingo.

Por lo pronto, el del Puerto de Mazarrón reconoce su plan para antes de la prueba: "Probablemente iré en la misma dirección que él para tener las mismas armas y después ver dónde estamos".

Más allá de lo que ocurra el domingo, Acosta no ha dudado en reconocer la superioridad de Marc en declaraciones para 'Dazn' siendo consciente de que pilotaba en otra liga. Márquez también ha señalado que "menos mal que Acosta no compite con una Ducati".

Pedro, por su parte, ha señalado el dominio de Marc: "Solo hay que ver lo rápido que se fue ya desde la primera vuelta. Estaba en otro mundo comparado con nosotros".