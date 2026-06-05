Pecco Bagnaia carga duramente contra el GP de Hungría: "Venimos de las estrellas al barro"

El piloto italiano se ha mostrado descontento con la seguridad del circuito húngaro debido a los problemas surgidos en 2025.

Este fin de semana, MotoGP aterriza en Hungría para disputar una nueva carrera. El GP de Hungría es la octava carrera del calendario, y a pesar de ser un circuito "nuevo", ha recibido críticas por parte de un bicampeón del mundo.

En concreto, Pecco Bagnaia, piloto de Ducati, ha cargado de forma contundente contra el Balaton Park Circuit ante los medios de comunicación debido a su seguridad, en comparación con el año pasado. "Digamos que venimos de las estrellas al barro", ha destacado el italiano, tras venir de correr en Mugello.

"Cuando el circuito es así, es difícil hacer grandes cambios. Mugello es uno de los dos mejores circuitos del mundo y este es, con diferencia, el peor que existe. Es lo que hay", añade el turinés, lamentando tener que correr en Hungría después de disputar los mejores GP.

La seguridad ha sido el principal foco de sus quejas, debido a los problemas que experimentó en 2025, a pesar de las supuestas mejoras que se han aplicado: "Sabemos que es una solución provisional porque el año que viene ya no correremos aquí, pero es lo que toca. La seguridad es la prioridad y todos intentan hacer lo máximo posible, pero si el trazado es este, es complicado mejorar mucho".

Por último, Bagnaia se ha mostrado confiado de sacar un mejor resultado que la anterior campaña en este circuito debido a la configuración de la Ducati. "El año pasado fue una pesadilla para mí. Este año la situación es mejor. Creo que será mejor que el año pasado", concluye Pecco.

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