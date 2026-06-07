No tiene límites: Márquez conquista Hungría menos de un mes después de salir de quirófano

Marc superó a Acosta después de una pelea al límite con él. Primera victoria en carrera de domingo para el ilerdense con la que reduce considerablemente la distancia con Bezzecchi, líder del mundial.

Es una auténtica máquina. Marc Márquez no tiene límites. Solos 28 días después de haber salido de quirófano tras una doble operación, el nueve veces campeón del mundo ha conquistado el Gran Premio de Hungría con una superioridad tremenda.

El único piloto que le puso resistencia fue Pedro Acosta. De hecho, el murciano adelantó a Marc en las primeras vueltas y hubo un momento en el que le separaban más de dos segundos. Sin embargo, Márquez se estaba guardando un último truco final.

El de Cervera comenzó a marcar vueltas rápidas como si no hubiera un mañana y alcanzó a Acosta. El murciano se lo puso complicado pero Marc terminó adelantándole. En la recta final de carrera, el ilerdense no tuvo rival.

Ha sido un mes de muchas emociones para Márquez. No hay que olvidar que hace poco más de tres semanas, el de Ducati estaba pasando por quirófano para ser intervenido de su pie y de su hombro. Increíble.

Marc celebró su primera victoria de la temporada en una carrera de domingo haciendo el famoso 'Six-Seven'. Sus gestos al final de la carrera son prueba de lo que significa este triunfo para, quién sabe, si poder estar a tiempo de llegar a pelear por el Mundial.