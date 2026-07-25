El movimiento de las 'Cucarachas' de la India finaliza sus protestas tras lograr forzar la dimisión del ministro de Educación

Simpatizantes del Partido Janata de la India ( CJP) celebran la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan

El contexto La retirada de las protestas cierra varias semanas de movilización juvenil que comenzaron como una sátira en las redes y terminaron con marchas hacia el Parlamento, una huelga de hambre de 26 días, restricciones de internet móvil en zonas de Delhi central y advertencias universitarias a estudiantes para no sumarse a las concentraciones.

El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como 'Cucarachas', ha anunciado el fin de sus protestas tras la renuncia del ministro indio de Educación, Dharmendra Pradhan. Esta dimisión era la principal demanda del CJP, que protestaba por las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales. Tras una reunión con el Gobierno, el CJP declaró una victoria política y pidió a sus simpatizantes retirarse pacíficamente. Además, el movimiento obtuvo garantías sobre la retirada de causas abiertas contra estudiantes y compensaciones para familias de aspirantes al NEET afectados por la crisis. La renuncia de Pradhan representa una victoria significativa para el movimiento.

El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como 'Cucarachas', anunció este sábado el fin inmediato de sus protestas tras la renuncia del ministro indio de Educación, Dharmendra Pradhan, cuya salida era la principal demanda de la movilización por las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales.

El anuncio fue realizado después de una nueva reunión entre representantes del CJP y miembros del Gobierno, en la que el movimiento declaró una victoria política y pidió a sus simpatizantes retirarse pacíficamente de los puntos de protesta, incluido Jantar Mantar, en Nueva Delhi.

"Retiramos las protestas de buena fe", afirmó el CJP ante los periodistas tras asegurar que el Gobierno aceptó sus principales demandas. Además de la dimisión de Pradhan, el movimiento afirmó haber obtenido garantías sobre la retirada de causas abiertas contra estudiantes y manifestantes, así como compensaciones para familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio en el contexto de la crisis del sistema de exámenes.

La retirada de las protestas cierra, al menos por ahora, varias semanas de movilización juvenil que comenzaron como una sátira en las redes y terminaron con marchas hacia el Parlamento, una huelga de hambre de 26 días, restricciones de internet móvil en zonas de Delhi central y advertencias universitarias a estudiantes para no sumarse a las concentraciones.

El CJP responsabilizaba políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país. En la India, estas pruebas son especialmente sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

La renuncia de Pradhan supone la mayor victoria del movimiento desde que trasladó su protesta de las redes sociales a las calles y convierte la crisis de los exámenes en una de las movilizaciones juveniles más visibles que ha enfrentado el Gobierno de Narendra Modi en su tercer mandato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido