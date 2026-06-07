"Vuelvo a ser el de antes": serio aviso de Márquez en el GP de Hungría

El piloto de Ducati está siendo el mejor sobre la pista en Hungría, un circuito donde ha demostrado que es muy fuerte y donde podría reencontrarse con las buenas sensaciones para iniciar su remontada personal.

Marc Márquez ha vuelto a conquistar la 'pole' y la victoria en la 'sprint' de Hungría para demostrar que no hay que dar por muerto aún al campeón mundial de 2025. Esto ocurre apenas unas semanas después de pasar por quirófano para ser intervenido de pie y hombro en una temporada donde los problemas físicos han seguido lastrando al catalán.

"En tres días no cambia el físico", aseguraba el piloto de Ducati, descartando que los problemas de salud hayan desparecido por completo. Luego compartió un poco más en profundidad, cual habría sido la clave de estos buenos resultados: "He confirmado aquí que el lado izquierdo, al menos, vuelvo a ser el de antes. Ahí es donde marcaba la diferencia el año pasado".

Unas sensaciones muy positivas para el catalán en Hungría, que le han animado incluso a pensar en un podio que "el jueves no podía ni plantear, pero que después de la 'pole' ve posible": "Me gustaría estar en el podio mañana. No puedo descartarlo, pero tampoco es algo garantizado". Márquez es séptimo a estas alturas del mundial, las Aprilia lideran la clasificación, aunque otros pilotos como "Acosta o Aldeguer", también se están mostrando muy fuertes.

"Tienen diez años menos que yo. Llegará un momento en el que te empujan y te van apartando", explicaba Marc, como recoge 'Motosan'. Y para cerrar, el catalán aseguró que en Ducati no están preocupados por la tabla en estos momentos, sino centrados en "construir para intentar disfrutar en el futuro": "No estamos en la tesitura de recortar puntos".

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