Márquez descarta una lucha contra Bezzecchi: "No estoy en esa posición... Jorge Martín sí lo está"

El piloto de Ducati recuerda que todavía no ha sido capaz de subir al podio en las carreras largas del domingo: "Hay que construir...".

Aunque casi toda la parrilla apuesta por un regreso de Marc Márquez a la lucha por las victorias, él ha querido dejar claro que de cara a Jerez, este fin de semana, no se ve capacitado para luchar por la victoria del domingo contra Marco Bezzecchi, que ha vencido en las tres carreras.

Cree que es Jorge Martín el que le plantará cara: "No estoy en la posición de pararlo yo, sino que creo que Martín está más en la posición de parar a Bezzecchi. No he hecho ningún podio el domingo. Entonces, no puedes optar de no hacer ningún podio a ahora ganar una carrera".

"Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto a un Bezzecchi que ha liderado todas las vueltas, unas Aprilia que están yendo muy rápido, pero a ver si, poco a poco, podemos ir dando pasitos para estar más cerca de ellos. Este será el objetivo", explica el actual campeón del mundo.

Le ha venido bien el parón para mejorar de sus problemas en el hombro: "Hemos tenido tres semanitas completas en casa y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito bien; y puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo".

"Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente he llegado a un nivel aceptable para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista. Eso, quizá, no significa ir más rápido o menos, conseguir más puntos o menos. Espero que sí. Pero, al menos, que el fin de semana disfrute más encima de la moto, porque con molestias y dolor no se disfruta", ha cerrado el piloto de Ducati.