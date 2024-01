"Es una historia muy bonita y simpática. La recuerdo con mucho cariño y le doy mucho valor. Son cosas que pasan en la vida que ni a día de hoy entiendes que pueda encajar": así cuenta Marc Coma, durante una entrevista en 'El Confidencial', cómo fue su experiencia con Fernando Alonso en el Dakar.

El que fuera copiloto del actual piloto de Aston Martin ha recordado cómo Toyota le propuso acompañar al asturiano tras persuadir al '14'.

"Estaba de transición en KTM con César Rojo, el anterior director general. Con Toyota tengo muy buena relación del Dakar. Ese mismo año me llaman en abril desde Sudáfrica diciéndome que hablaban con Fernando, aunque yo no había hablado con él en mi vida. Me dicen que la mejor opción para acompañarle soy yo. Yo me dije, encantado, sería un sueño. Pero tenía que ver si era viable con KTM y si encajaría con Fernando", recuerda el cinco veces ganador del Dakar.

Prácticamente de un día para otro todo se aceleró: "Pasó el tiempo, y me dijeron que el tema se cerraba después de Le Mans. Nadie dijo nada, y yo me dije que no salía. Estaba de vacaciones, me llaman y me dicen, "desde qué aeropuerto quieres salir, tienes un test con Fernando". A finales de agosto cojo el avión a Namibia, nos llamaron dos días antes, y empezó la aventura con tres meses para preparar el Dakar".

En aquella primera toma de contacto, Alonso era un mero alumno que apuntaba muchas maneras: "Fernando no había estado en el desierto, en una duna. Intentaba ayudarle a conocer el terreno, la filosofía de carrera... Él es un apasionado y un enfermo de las carreras y sabía muchas cosas, pero hicimos una curva de aprendizaje brutal. Un día casi ganamos una etapa con un poco de suerte, y se nos escapó la victoria".

¿Volverá Alonso al Dakar?

Actualmente, Marc Coma es consciente de que Fernando está focalizado al 100% en la Fórmula 1... pero en el futuro quién sabe.

"Bueno, de momento, tiene que ganar la 33. Él ha dicho que es un enamorado del Dakar, que va a volver, ya veremos cuando llegue el momento, cuando se presenta. Yo, como siempre, estoy empujando y animando a todos", ha zanjado.