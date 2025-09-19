Alonso desvela el minucioso trabajo de Newey en Aston Martin: "Se intenta adelantar al futuro..."

Adrian es un "diseñador diferente" y ya está atento a todos los detalles de las nuevas normas: "Hace preguntas que le inquietan...".

Adrian Newey ya lidera el desarrollo del Aston Martin de cara a 2026. Hace preguntas a sus pilotos, a Fernando Alonso y a Lance Stroll, y busca esas lagunas del reglamento que podrían ser claves para que el asturiano pueda volver a luchar por un campeonato del mundo.

Precisamente Fernando ha hablado en 'AS' sobre el trabajo de Newey en la fábrica de Silverstone: "Sin duda que está a la altura. Es un diseñador diferente en comparación con todo lo que había visto hasta ahora".

"Es muy metódico, pero a la vez místico. Con genialidad. No tiene una hoja de ruta muy marcada, es todo inspiración y eso es muy interesante desde fuera. Pero también lo combina con la rigurosidad propia de la Fórmula 1 en cuanto a tiempos, calidad e inspiración. Hasta ahora ha sido enriquecedor trabajar con él, veremos el año que viene", explica el bicampeón de la Fórmula 1.

Sus preguntas son clave: "Newey hace preguntas que le inquietan en busca del punto de vista del piloto, con este tipo de coche, este tipo de carga, las velocidades puntas que esperamos alcanzar o el momento de cortar la batería a mitad de las rectas".

"Habrá una dinámica diferente a la hora de afrontar las curvas porque el coche se comportará de otra manera, será más ligero y con unos neumáticos diferentes. Él se intenta adelantar al futuro y piensa en la velocidad con la que llegarás a una curva en Barcelona y en lo que te gustaría que hiciera el coche, más tren delantero, más tren trasero, más potencia en frenada. Hace todas estas preguntas porque él ya está visualizando la pieza del coche que quiere cambiar para que estés más cómodo", detalla un Fernando que está ilusionado con lo que puede ocurrir a partir de la temporada que viene.