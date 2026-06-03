Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Si está al 100%, da más valor a nuestros resultados"

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

Paolo Bonora, team manager de Aprilia, confía en que el vigente campeón del mundo recupere su mejor versión lo antes posible para que una lucha con él les aporte un mayor mérito.

Apriliaestá de celebración. El equipo italiano continúa a la cabeza de la clasificación de MotoGP tras acumular cinco victorias y diez podios. Todo ello, a costa de la delicada situación que está atravesando Marc Márquez. El piloto ilerdense no termina de acomodarse y las lesiones están haciendo mella en su rendimiento.

Gracias a ello, los de Noale han logrado colocar a su equipo en la cúspide de la parrilla, y la diferencia entre los pilotos es abismal, sobre todo después del GP de Italia. "Estamos contentos. Nunca habíamos ganado en Mugello. No sabía lo del centenariazo, pero para nosotros es un resultado muy importante", afirma Paolo Bonora, team manager de Aprilia.

En cuanto a Márquez, Bonora ha querido ser "transparente" y confiesa su deseo porque el eneacampeón del mundo recupere su mejor nivel. "Nosotros queremos que Márquez vuelva a estar al 100%, porque es bonito batallar con campeones de esa calidad", añade el italiano.

"Da más valor todavía a nuestros resultados. Le deseamos toda la suerte para que vuelva con fuerza", señala Bonora, antes de asegurar que Marc volverá a demostrar su mejor rendimiento en pista.

"En este momento se ve que está sufriendo un poquito, pero sabemos que volverá a estar al 100% durante el campeonato", concluye el team manager de Aprilia.

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