Ogura acusa a Marc Márquez de juego sucio: "Me vio y soltó el freno"

El piloto japonés de Aprilia tuvo una intensa lucha contra Marc Márquez en la carrera de Mugello y acabó por delante.

Ai Ogura, piloto japonés de Trackhouse (Aprilia), ha acusado a Marc Márquez de no luchar limpio contra él en la carrera larga del Gran Premio de Italia, en Mugello.

"Marc no fue del todo limpio. Cuando me vio, soltó el freno. Creo que la curva 10 es uno de los puntos más críticos para el neumático delantero aquí. Entonces ya era demasiado tarde, ya no podía cambiar de opinión", explica un Ogura que acabó cuarto el domingo, muy cerquita del podio.

"No podía frenar más fuerte, porque si no me habría caído. Cuando solté el freno, los dos nos salimos un poco", siguió explicando.

Fue de menos a más y otra vez acabó entre los mejores: "Esta vez estoy sobre todo muy contento con mi salida. También me ha salido bien cómo he tomado las primeras curvas. Mi ritmo era mejor que el de los chicos que me rodeaban, especialmente en la recta final".

"Merecía la pena intentar la maniobra con Pecco Bagnaia en la última vuelta, pero en realidad sabía que no acabaría en el podio", sentencia.

Ogura está haciendo un comienzo de temporada de muchísimo nivel. Es quino en el mundial muy cerquita de Pedro Acosta. Y por delante tiene a Fabio De Giannantonio, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

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