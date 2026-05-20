Una leyenda italiana del tenis resalta el récord "sobrehumano" de Nadal que Sinner no podrá romper

Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976, ha elogiado a su compatriota, aunque ha puesto en duda que sea capaz de batir el registro de triunfos en el Abierto de Francia del manacorí.

Roland Garros es para muchos el torneo de tenis más grande del calendario ATP y el favorito entre los tenistas y aficionados al tenis. El Abierto de Francia forma parte de los Grand Slams, y es uno de los más complicados de ganar, una o más veces.

Sin embargo, Rafa Nadal es el único tenista en haberlo ganado en múltiples ocasiones en la Era Abierta del tenis. Concretamente, 14 son las veces que el manacorí se ha coronado en la pista Philippe Chatrier desde 2005 hasta 2022.

Un récord que muchos tenistas ansían romper, y que solo parece que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sean capaces de conseguir. Pese a ello, una leyenda italiana del tenis como Adriano Panatta duda que su compatriota pueda llegar a lograr.

"Creo que el único récord que le resultará muy difícil, quizás incluso imposible, es ganar Roland Garros 14 veces como Nadal. Yo solo lo he ganado una vez, y sé lo difícil que es. Así que ganarlo 14 veces como Nadal es sobrehumano", asegura Panatta en una entrevista con 'L’Equipe'.

Aun así, el extenista y campeón de Roland Garros en 1976 se ha deshecho en elogios ante Sinner. "Es el prototipo de la generación actual, un gran campeón, único en su clase. Sobre todo, su comportamiento en la cancha es ejemplar para los jugadores jóvenes; cuando habla con la prensa, cuando conversa después de los partidos, se muestra tranquilo, educado, es un verdadero campeón", relata Adriano.

"Solo Alcaraz puede desafiarlo"

Además, Panatta ha destacado que únicamente Alcaraz es el tenista que puede hacer frente a Sinner. "Todos los jugadores tienen puntos débiles, pero él no tiene muchos. Cuando entra a la cancha, impone su juego; solo Alcaraz puede desafiarlo; los demás están lejos de su mejor nivel. Pero Alcaraz a veces tiene malos días, mientras que Sinner rara vez los tiene", concluye la leyenda italiana.

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