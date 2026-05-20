Un tenista ataca y se ríe de los jugadores de pádel: "Si no sabes jugar dobles, juegas pádel"

Alexander Bublik, tenista del top 10 del ranking ATP, ha cargado contra los tenistas que solo juegan dobles y los jugadores de pádel, asegurando que "eso no es tenis".

El pádel es un deporte que se ha puesto de moda en los últimos años. De características similares al tenis, muchos aficionados y tenistas amateurs han cambiado la raqueta tradicional por la pala. Un deporte que un tenista del top 10 del ranking ATP ha criticado públicamente.

En concreto, Alexander Bublik, tenista ruso conocido por sus múltiples declaraciones polémicas, ha concedido una entrevista para 'The Guardian', donde se ha burlado de los tenistas que solo juegan dobles y de los jugadores de pádel.

"Porque son jugadores de dobles... Eso no es tenis. Es medio tenis. Si no sabes jugar individuales, juegas dobles. Si no sabes jugar dobles, juegas pádel. Así de simple", ha señalado Bublik, respaldando su idea de que los tenistas que únicamente disputan partidos dobles no son "auténticos tenistas".

Las polémicas declaraciones del ruso no han tardado en hacerse virales, y un exjugador de pádel ha lanzado su réplica. "Si no sabes qué hablar... mejor no hables", respondió en redes sociales Pablo Lima, exjugador brasileño de pádel y tres veces número uno del mundo.

Estas declaraciones de Bublik se unen a una larga lista de polémicas que protagonizó, en las cuales se encuentra su odio al tenis. "Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero", comentó el ruso en 2023.

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