Alex Márquez ya teme la llegada de KTM y Aprilia: "No hay que dormirse"

En Mugello, al menos en los primeros entrenamientos, no son las Ducati las que dominaron la parrilla. KTM ha dado la sorpresa... y también Aprilia. Por lo que Alex Márquez, de Gresini, ha lanzado un aviso a los suyos. No se pueden dormir porque el resto de fábricas se acerca.

Después de los libres del viernes, donde brillaron Marco Bezzecchi (Aprilia) y Maverick Viñales (KTM), Alex habló de las mejoras que puedan llegar: "Al final habrá algo que mejorará, pero es verdad que tenemos una moto muy buena, muy equilibrada. Cuesta cuando estás en ese punto poder mejorarla, pero no hay que dormirse porque tanto Aprilia como KTM cada vez están un poquito más cerca".

Incluso ve a esas marcas por delante: "Al final habrá algunas carreras donde seguramente pueden ser algo mejor que nosotros. Harán pasos yo creo que en algunas pistas pueden ser mejor que nosotros, pero Ducati creo que seguirá teniendo la moto para en un campeonato de 22 carreras poder estar en cada Gran Premio. No a lo mejor ganar las 22, pero al menos estar en la lucha".

Él lleva la moto del año pasado... y está encantado: "La moto 24 es una moto muy buena y encontrar en una moto así un punto débil o querer mejorar un punto y luego otro arruinarlo un poco, eso es lo complicado".

Es el garaje oficial de Ducati el que está probando nuevas piezas. Este fin de semana ese carenado que parece no ir tan bien. No así en Gresini. "En nuestro box no tenemos una conexión directa donde ves los ingenieros, donde hablas con ellos...", lamenta Alex.

"Al final somos un equipo independiente que tenemos gente de Ducati, pero eso lo ves más en el día a día. Al final ellos están trabajando, es un momento donde cuánto vale la pena mejorar esta moto cuando queda un año", sentencia un Alex que es segundo en el campeonato del mundo.