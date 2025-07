Álex Márquez, sancionado con una 'long lap' para el próximo Gran Premio: "Asumo la culpa"

Álex Márquezha sido penalizado tras su choque con Joan Mir en la segunda vuelta del Gran Premio de la República Checa con una 'long-lap' de cara al próximo evento. El incidente se saldó con la retirada de ambos pilotos y fue categorizado como falta grave.

Ahora llega el parón de verano y no habrá un nuevo Gran Premio hasta mediados de agosto. El próximo será el de Austria, lugar donde Álex Márquez tendrá que cumplir la sanción. El ilerdense ha aceptado una decisión que considera completamente justa: "La sanción me parece justa. Cuándo me he caído ya sabía que la tendría. Asumo la culpa".

Álex arrastraba la lesión en el dedo y durante el Gran Premio de República Checa no ha llegado a sentirse tan cómodo como de costumbre. No obstante, el piloto asegura que aprenderá de los errores y problemas que ha experimentado durante el fin de semana de cara a una segunda mitad de la temporada que afronta con optimismo.

"A pesar de acabar así esta carrera, quedan 10, y el balances es muy bueno. Estamos segundos en el mundial, mucho mejor de lo que esperábamos", declara el pequeño de los Márquez que también quiso quitar hierro a su discusión con Mir después de la caída: "Son conversaciones que no llevan a ningún lado. Él estaba enfadado y yo también conmigo mismo. Pido disculpas".