La esperanza de vida global aumenta 20 años, excepto en jóvenes de América y África, donde repunta por suicidio y consumo de drogas

La esperanza de vida al nacer en el mundo en 2023 era 20 años mayor que en 1950, por una reducción del 67 % de la tasa de mortalidad, sin embargo, en jóvenes de Norteamérica, Latinoamérica y África subsahariana se manifiesta una crisis emergente de fallecimientos.

Así lo recoge el último estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad ('Estudio sobre la carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo de 2023') publicado en la revista británica 'The Lancet' y presentado en la Cumbre Mundial de la Salud de Berlín.

El informe refiere a esa mejora en la esperanza de vida en 2023, en un mundo donde dos tercios de la mortalidad y la morbilidad están ocasionados por enfermedades no transmisibles.

"La esperanza de vida mundial volvió a los niveles anteriores a la pandemia de la COVID-19, con 76,3 años para las mujeres y 71,5 para los hombres, más de 20 años que en 1950", tal como asegura un comunicado sobre el estudio el Instituto para las Métricas de Salud y Evaluación (IHME), que responsabiliza a otras dolencias de la mayor parte de los fallecimientos, y que recoge EFE.

En el caso de España, la esperanza de vida al nacer para ambos sexos en 2023 era de 83,1 años, situándose en 85,8 para las mujeres y en 80,3 para los hombres. Esas mismas cifras en 1990 fueron de 76,8 años para el total de la población, con 80,4 para las mujeres y 73,2 para los hombres.

El estudio señala a la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes como las dolencias que se sitúan 'a la cabeza a nivel global' como responsables de fallecimientos o enfermedades que afectan la calidad de vida.

En España, también en 2023, la primera causa de muerte fue la cardiopatía isquémica, al igual que en países de su entorno como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. De acuerdo con el informe, la edad media mundial de muerte aumentó hasta los 62,9 años en 2023, cuando en 1990 era de 46,4 años, aunque este dato esconde grandes diferencias regionales.

De este modo, en las zonas del planeta con más ingresos, las mujeres mueren, en promedio, a los 80,5 años y los hombres a los 74,4 años, mientras que en África subsahariana, donde se concentra el 67 % de quienes viven en pobreza extrema según el Banco Mundial, la edad media de fallecimiento en mujeres es de 37,1 años y en varones de 34,8.

En dos regiones del mundo, según este estudio, Norteamérica y Latinoamérica se enfrentan a "una crisis emergente de las tasas de mortalidad" en adolescentes y adultos jóvenes por "suicidio y consumo de drogas y alcohol".

También hay una situación descrita como "crisis emergente" en esos sectores de la población por la alta tasa de mortalidad en el África subsahariana, debido a "enfermedades infecciosas y lesiones no intencionales".

La mitad de la carga de morbilidad en el mundo se puede prevenir

El estudio señala que la mitad de la carga de morbilidad en el mundo se puede prevenir. De este modo, la obesidad y el tabaquismo son dos amenazas potenciales para la salud que, junto a la alta presión arterial y la contaminación del aire, pesan más entre los 88 riesgos modificables evaluados por los autores de la investigación.

Según refiere el comunicado de este informe, "casi la mitad de todas las muertes y discapacidades podrían prevenirse modificando algunos de los principales factores de riesgo, como la reducción de los niveles altos de azúcar en sangre y el índice de masa corporal (IMC) elevado", y añade: "Entre 2010 y 2023, las tasas de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) para un IMC alto aumentaron en casi un 11 %, el uso de drogas en casi un 9 % y el azúcar en sangre alto en un 6 %".

Por su parte, los investigadores destacan también que la contaminación del aire y el calor, en un contexto de cambio climático, tienen un "impacto significativo" en la salud mundial.

De hecho, la contaminación por partículas es considerada por los autores del informe como el segundo riesgo principal para las tasas de AVAD, más altas por ese factor en las regiones de Asia meridional, África subsahariana, África del Norte y Oriente Medio.

Especialmente en el Sahel, las altas temperaturas exacerban las vulnerabilidades al agravar las sequías, la inseguridad alimentaria y el desplazamiento, según el documento, que se presenta como el estudio más completo a la hora de cuantificar la pérdida de salud en el mundo.

Por último, el estudio alerta también del aumento en la incidencia en la población mundial de dos trastornos mentales, la depresión y la ansiedad.

