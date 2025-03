La advertencia de Pedro Acosta sobre KTM: "No me gustaría estar así mucho tiempo"

Pedro Acosta tampoco pudo brillar en la segunda cita de la temporada. Tras quedar noveno en la carrera del domingo en Rio Hondo, el piloto del Puerto de Mazarrón se ha mostrado satisfecho con la evolución de la KTMdesde la sprint a la carrera, pero los resultados siguen sin ser los esperados.

"Mejor que el sprint de ayer (12ª posición). Al final, mínimo la moto estaba funcionando, me sentí bastante bien. Tenemos que entender mínimamente por qué nuestra moto cambia tanto entre sesiones o entre días o entre lo que sea", ha opinado a los micrófonos de 'DAZN'.

El 'tiburón de Mazarrón' focalizó su problema en el neumático delantero, algo que también sufrió su compañero Brad Binder y que imposibilitó sumar más puntos: "Tenemos el mismo problema durante la carrera. Es bastante obvio. Al final se me ha calentado. Tenemos que mirar por qué se nos calienta tanto".

Acosta es consciente de que su objetivo es la de pelear por los podios, al igual que en KTM: "No nos gusta vernos así, está claro. Ni a los jefes les gusta que estemos así. Está claro que no me gustaría estar así mucho tiempo. Entonces ahora hay que apretar, claro".

En cambio, el mensaje del joven de 20 años no busca ser destructivo y mira con optimismo a la cita del Gran Premio de las Américas de la próxima semana: "Al final teníamos ahí una moto que trabajaba muy bien... Creo que serán condiciones más parecidas a las de Europa. Hay que tomárselo con calma, buena mentalidad. Poquito a poco, haciendo pasos y entendiendo cosas".