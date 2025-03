Un ex de KTM cree que Pedro Acosta podría estar buscando equipo: "No me sorprendería..."

Ante la crisis de KTM, Pedro Acosta podría estar buscándose la vida fuera. Su exjefe Francesco Guidotti ha dicho que no le sorprendería que su representante hubiera hablado con otros equipos de la parrilla para ver si tendrían hueco para el piloto murciano en el futuro más inmediato. Porque Pedro es uno de los jóvenes mejor valorados.

Así lo ha dicho en 'Mowmag': "No me sorprendería que el mánager de Pedro, que por cierto no es ningún novato, ya haya movido ficha, independientemente de las declaraciones que se hagan para la ocasión".

"Tampoco es un piloto cualquiera. Seguro que tendrá que trabajar para mejorar porque el año pasado se cayó mucho y este año empezó con caída. Si llegas a MotoGP y te caes mucho, está bien, pero si te sigues cayendo, empieza a ser un poco menos. Pero es muy joven y tendrá la oportunidad de entenderlo: el talento de Pedro no está en duda. Creo que cualquiera intentará ponerle las manos encima a Acosta, por lo que no me sorprendería que eso fuera cierto. Pero, como dije antes, ese tipo de piloto sólo quiere ganar", sostiene.

Porque asegura que los pilotos competitivos de verdad no tienen ninguna paciencia si su equipo no les da la mejor moto: "Ningún piloto que tenga conciencia de ser, por así decirlo, un piloto especial, tiene esa paciencia y esa calma. Un piloto consciente de su talento quiere estar en condiciones de ganar lo antes posible".

Y pone de ejemplo a Márquez: "Marc Márquez ha demostrado que un piloto que sabe que tiene más que los demás quiere la mejor moto posible y está dispuesto a todo para conseguirla".

Precisamente el de Cervera, en su nueva era en Ducati, también ha comenzado el Gran Premio de Argentina dominando. En los primeros entrenamientos del viernes marcó el mejor tiempo por delante de las Honda, que dieron la sorpresa, y de su hermano Alex, con la Gresini.