¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz? Todos los puntos que dejará por el camino... y Sinner se escapa

El tenista murciano ha anunciado este martes que tampoco podrá competir en Queen's y Wimbledon por su complicada lesión en la muñeca.

Habrá que esperar algún mes más para volver a ver a Carlos Alcaraz en pista. Y seguro que no será en hierba. Porque este martes, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha anunciado que no competirá ni en Queen's ni en Wimbledon, el segundo Grand Slam del año. Por lo tanto, dice adiós a la temporada de hierba por su lesión en la muñeca.

Carlos se lesionó en el Conde de Godó de Barcelona. Una lesión en la muñeca que no parecía demasiado, pero que con el paso del tiempo se ha confirmado que sí era realmente delicada. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", ha dicho el número 2 del mundo.

Ya se perdió los Masters 1.000 de Madrid y Roma. Tampoco estará en Roland Garros, que arranca esta misma semana. Allí defendía título y 2.000 puntos. Por lo que Jannik Sinner tendrá una enorme oportunidad para seguir alejándose en la lucha por el número 1 del ranking de la ATP.

Y después de la tierra, la hierba. Carlos no competirá en Queen's (campeón y defensor de 500 puntos) ni en Wimbledon (perdió en la final y defendía 1.300 puntos).

¿Cuándo puede volver Alcaraz?

El primer objetivo de Alcaraz podría ser el Masters de Cincinnati, en la segunda semana de agosto. Y justo después ya asoma el US Open, el último grande del año, que se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. El tenista español seguirá trabajando para volver a las pistas en el mes de agosto, después de la cita de Wimbledon.

El tenis se queda huérfano

Y sin Alcaraz el tenis se queda huérfano. Sólo ha podido disputar 25 partidos (22 victorias y 3 derrotas) en lo que va de año. Nadie puede derrotar entonces a Sinner, que acaba de proclamarse campeón en casa, en Roma.

El número 1 del mundo acumula 34 victorias seguidas y cinco Masters 1.000 (todos los de 2026): Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Y ahora sin Alcaraz aspira a un récord que nadie ha conseguido en la historia del tenis, el de levantar todos los Masters 1.000 en una misma temporada.

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