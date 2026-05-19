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Carlos Alcaraz anuncia que no jugará en Wimbledon

El tenista español, lesionado de la muñeca, ha anunciado a través de sus redes sociales que no podrá participar en el Grand Slam de Wimbledon.

Alcaraz besa el título de WimbledonAlcaraz besa el título de WimbledonGetty Images

Carlos Alcaraz renuncia a participar en Wimbledon. Lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Su lesión en la muñeca no le permitirá estar en el Grand Slam de Londres y tampoco en el torneo previo, en Queen's.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon", ha escrito el tenista murciano, número 2 del mundo.

Su trabajo de recuperación continúa, pero Carlos no quiere precipitarse: "Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible".

Ni Roland Garros ni Wimbledon

Después de conquistar el Open de Australia, Carlos Alcaraz ha tenido que renunciar a los dos siguientes grandes: no estará en Roland Garros, donde ya han empezado las rondas previas; y tampoco en Wimbledon.

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