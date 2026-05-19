El análisis del jefe de Ducati sobre el accidente de Alex Márquez en Montmeló: "Podría haber sido peor..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, recuerda que el motociclismo es "uno de los deportes más peligrosos del mundo".

El mundial de MotoGP vivió una jornada muy angustiosa en el Gran Premio de Catalunya con los accidentes de Alex Márquez y de Johann Zarco. Y el ingeniero jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, cree que la historia podría haber acabado mucho peor: "Este deporte es realmente peligroso".

Esto ha escrito Gigi en su habitual publicación después de cada Gran Premio: "Podría haber sido mucho peor. Fue uno de esos domingos que ocurren para sacudir todas las certezas, recordando lo malditamente peligroso que es realmente nuestro deporte y lo que significa para cada piloto subirse a la moto y dar literalmente todo lo que tiene, con el coraje de auténticos guerreros".

"Son episodios que unen a todos los equipos en una gran familia, reordenando los valores y colocando las cosas en su justa perspectiva. Sí, efectivamente, todo lo demás pasa a un segundo plano después de un día tan largo y agotador como este", escribe el jefe de Marc Márquez y Pecco Bagnaia.

Veía a Alex Márquez favorito

Dall'Igna veía a Alex Márquez como gran favorito a la victoria. De hecho, en el momento del accidente perseguía a Pedro Acosta por el liderato: "Una verdadera lástima por Alex, si miramos únicamente la parte deportiva. Todo estaba dispuesto para que fuera su día y, en general, su fin de semana, después de su sólida e importante victoria en la carrera sprint".

"Tenía un gran ritmo y la determinación adecuada para imponerse a unos rivales que, no obstante, eran duros y rápidos. Sobra decir que estamos deseando volver a verlo en la pista. Este deseo se extiende también a Zarco: a estos dos chicos les envío mi más sincero de los ánimos", cierra.

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