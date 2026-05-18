Acosta 'carga' contra MotoGP por la gestión en los accidentes de Márquez y Zarco: "La salud..."

El murciano, que se fue al suelo en los últimos metros de la carrera, criticó duramente que el Gran Premio siguiera en pie después de dos caídas tan duras como las que sufrieron Álex y Johann.

El Gran Premio de Catalunya fue tremendo. La carrera dejó dos accidentes muy graves que acabaron con dos pilotos ingresados en el hospital. Álex Márquez fue el que se llevó sin duda la peor parte después de perder el control de su moto en una recta tras un duro toque con Pedro Acosta.

El murciano, que lideró gran parte de la carrera, se fue al suelo en la última curva cuando estaba cuarto. Estaba primero a falta de dos vueltas pero se terminó hundiendo. A pesar del resultado, Acosta le quitó importancia y puso el foco en la decisión de que se tomara una tercera salida, algo que no debió haber sucedido según él.

"Creo que no es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos red flags, cuando ya se han ido dos pilotos al hospital, cuando en la última caída se han caído tres o cuatro. Creo que no es necesario", aseguró Pedro a los micrófonos de 'Dazn'.

Acosta insistió en que ellos son los principales protagonistas del espectáculo y que, por esa razón, se les debería cuidar más: "Está muy bien que el show deba de seguir, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos los que hacemos el show. Entonces muchas veces la salud de la gente va por delante del show, que podamos dar".

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