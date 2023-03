Las caídas están a la orden del día en un deporte como es el motociclismo. Por suerte, la gran mayoría de ellas quedan en un susto y sin apenas consecuencias paras los afectados. En cambio, hay otras más graves que hacen reflexionar.

El pasado fin de semana arrancó el Mundial de Motociclismo, y desde el mismo viernes ya vimos caídas en el primer libre del día. Lo peor llegó por la tarde para Pol Espargaró en MotoGP. Estará varios meses de baja.

El catalán salió volando y la moto siguió su trayectoria hasta estrellarse con el muro de neumáticos. ¿La consecuencia? Una contusión pulmonar, fractura de mandíbula, fractura de vértebra dorsal y una pequeñas fractura estable.

