Expulsan de los JJOO al ucraniano Heraskevych por negarse a retirar de su casco fotografías de atletas asesinados en la guerra

Los detalles Este mismo jueves, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina al ucraniano Vladyslav Heraskevych, deportista de skeleton, abanderado de su país.

l ucraniano Vladyslav Heraskevych, con el casco en memoria de los atletas ucranianos que murieron en la guerra con Rusia.l ucraniano Vladyslav Heraskevych, con el casco en memoria de los atletas ucranianos que murieron en la guerra con Rusia. Agencia EFE
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina al ucraniano Vladyslav Heraskevych, deportista de skeleton, abanderado de su país, por no renunciar en la competición al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), tal como informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió hoy con Heraskevych para tratar de convencerlo, pero al no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la entidad.

