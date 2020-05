Nuevo palo para Eric Abidal por parte de uno de los ídolos de los aficionados del FC Barcelona. Tras Leo Messi y Jordi Alba, Xavi Hernández se ha encargado de desmentir, en una ocasión más, lo que dice el secretario técnico del Barça: en enero sí hubo una oferta del club para que Xavi fuera el nuevo técnico.

"En enero no se dio el momento, tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día, eso lo he dicho muchas veces", explicó Xavi a su amigo y excompañero Samuel Eto'o.

Cabe recordar que cuando Eric Abidal fue preguntado por si era realidad que se había tratado de convencer a Xavi para que se sentase en el banquillo del Camp Nou, el exfutbolista francés respondió: "No hubo oferta. Si él la tiene, que la enseñe porque no la he visto".

Paralelamente, durante el directo de Instagram, el camerunés le aconsejó que fiche antes de que se retire Leo Messi, algo que Xavi firmaría con los ojos cerrados: "Eso sería un plus. A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39... El Mundial de Qatar lo jugará seguro".

Por otro lado, como no, se habló de la posibilidad del regreso de Neymar: "Futbolísticamente no hay duda que está entre los 3 o 5 mejores del mundo, puede marcar diferencias. Ojalá vuelva al Barça, soy del Barça y quiero a los mejores ahí. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el Barça, sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias".