Leo Messi ha estallado contra Eric Abidal tras una entrevista en 'Sport' en la que aseguraba que "algunos jugadores trabajaban poco" durante la última etapa de Ernesto Valverde. "Habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", le ha contestado el argentino en su cuenta de Instagram.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", ha señalado el jugador argentino en un 'story' de Instagram.

Leo Messi, que no suele manifestarse en público, ha querido defender a sus compañeros después de estas declaraciones de Abidal. Esta situación viene después de que el francés decidiera no reforzar el equipo en el mercado de invierno, hecho que también habría molestado a la plantilla.

Por otro lado, Abidal ha desvelado cuáles fueron los motivos del despido de Ernesto Valverde. El director deportivo asegura que "debía tomar una decisión". "Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica... También había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", ha explicado en dicha entrevista.

"Nuestro departamento debe tener los deberes hechos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Empezamos el trabajo del entrenador durante mi primer verano. Buscamos información y, después, el presidente tomó la decisión de renovarle. Lo asumimos porque era una decisión de club, pero ya vimos que el problema no era de resultado sino que era a nivel interno. Nunca es fácil tomar esa decisión, pero después del clásico del 18 de diciembre comenzamos a concretar más en su salida", ha señalado.