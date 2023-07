Willy Hernangómez ha hablado después de fichar por el Barça. El jugador, ex del Real Madrid y que llega al club azulgrana tras jugar en los New Orleans Pelicans de la NBA, ha reconocido que se ha sentido "querido" por la entidad culé, a pesar de ser, como es, de Madrid.

"Me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha apoyado. Que ha entendido que venía buscando una oportunidad y un lugar en el que me valorasen. El Barça lo ha hecho desde el primer momento, y estoy feliz", cuenta.

Y sigue: "Solo pedía una oportunidad. Soy de Madrid, nacido aquí, pero ellos no veían que aquí pudiera tener sitio y solo quería jugar".

"Desde el minuto uno, el Barça, con Juan Carlos navarro y Mario Fernández, me ha hecho sentir querido y me han dado un proyecto. Es un reto apasionante. Estar otra vez cerca de mi familia y, sobre todo, jugar, disfrutar y competir", insiste.

Willy, además, se muestra "agradecido al Real Madrid": "Me fichó en cantera y me dio la opción de debutar en ACB y Euroliga, pero también agradecer al Sevilla, a los Knichs, a los Hornets, a los Pelicans... He estado en muchos equipos, y buscaba un lugar en el que jugar y ser feliz. En el que me valorasen".

En ese sentido, reconoce que haber solucionado todo antes del Mundial le da calma: "Me da tranquilidad y estabilidad mental el saber que tienes tu sitio para los próximos años".