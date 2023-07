Las opciones de ver a Juancho junto a su hermano Willy en el Barcelona se han esfumado debido a que será nuevo jugador del Panathinaikos.

Tras casi un mes de agencia libre en la NBA, el español no había firmado ningún contrato con alguna franquicia. Los rumores de su vuelta a Europa comenzaron a surgir, incluso con una posible llegada junto a su hermano Willy en el Barcelona.

No obstante, el madrileño vuelve a Europa a sus 27 años después de pasar 7 años en la NBA. Su paso por la mejor liga del mundo ha estado marcada por la falta de minutos y los constantes cambios de equipo: Denver, Minnesota, Boston, San Antonio, Utah y Toronto.

Por ello, ha tomado la decisión de volver a Europa y firmar por el club griego. El propio Panathinaikos ha confirmado el fichaje en sus redes sociales. El ala-pívot cobrará 4,5 millones de euros y firma por dos temporadas.

