Después de que los New Orleans Pelicans de la NBA rescindieran su contrato hace una escasos días, 'Willy' Hernangómez tiene la opción de volver al baloncesto europeo. El Barcelona ha presentado esta viernes una oferta por el pívot.

No obstante, la situación es más compleja de lo que parece. El Real Madrid mantiene sobre el jugador lo que se conoce en el baloncesto como el derecho de tanteo, que da la opción al club blanco de igualar la oferta propuesta por el Barça. Para hacerlo tiene un plazo de 5 días (hasta el 12 de julio a las 23:59).

Es por ello que el futuro de Hernangómez plantea ahora mismo varios escenarios posibles. En caso de que el Madrid igualara la oferta, ambos equipos podrían negociar por la 'libertad de Willy', es decir, en una hipotética cumbre por decidir el destino del jugador, el Barça podría abonar dinero a cambio de hacerse con los servicios del madrileño.

Sin embargo, esa opción solo se llevaría a cabo si el jugador manifiesta su deseo de vestir la camiseta azulgrana. Otro escenario posible sería que el Madrid igualara la oferta pero el jugador, si tuviera ofertas, decidiera marcharse a la NBA. Eso mantendría los derechos de la ACB de 'Willy' en manos del Real Madrid.

En caso de que la entidad de Florentino Pérez no considerara oportuno igualar la oferta, se abre otro abanico de posibilidades. La primera es que juegue en el Barça la temporada que viene, y la segunda, es que aparezca una oferta de la NBA y el jugador decida marcharse. En ese caso el derecho de tanteo pasaría a ser propiedad del Barcelona.

La realidad ahora mismo es que el Real Madrid prioriza la renovación de Walter Tavares. Todo apunta a que el pívot caborverdiano jugará en el club blanco la próxima temporada, algo que complica la llegada de del MVP del último Eurobasket, debido a que juegan en la misma posición.

La infinidad de posibles escenarios plantea un culebrón que quedará resuelto en cinco días. Los atractivos de Hernangómez para venir a Europa pasan por convertirse en un jugador de mucho peso independientemente del equipo en el que juegue.

Willy afirmó en el medio 'betevé': "Yo quiero jugar, quiero sentirme importante y quiero luchas por títulos, veremos dónde es, no le cierro puertas a nada... No he ganado una Euroliga, es algo que tengo ahí y que quiero luchar por ella".

Lo que está claro es que el Barcelona con este movimiento ha puesto en una situación de lo más comprometida al Real Madrid, que ve complicado igualar la alta oferta de la entidad azulgrana.

De no hacerlo, el club blanco perdería los derechos de un jugadorazo como 'Willy' y tendría que soportar como uno de los mejores jugadores formados en su cantera viste la camiseta del eterno rival.