El último año de la carrera de Willy Hernangómez probablemente haya sido el más duro de su carrera. Tras brillar en el Eurobasket y conseguir el MVP del torneo, el pívot aspiraba a continuar su racha en la NBA, pero apenas ha contado con minutos en la rotación de los New Orleans Pelicans.

Acababa contrato y el equipo no le renovó, por lo que Willy pasó a ser agente libre y llegó la bomba: anunció su interés de volver a la ACB y el Barça le realizó una oferta.

Sus derechos deportivos sigue perteneciendo al Real Madrid y el español no cierra las puertas a la NBA, pero si ninguna franquicia ni el club madrileño le hacen ninguna oferta, Barcelona podría ser su destino.

Una opción de la que el pívot ya habló en una entrevista realizada en mayo para el canal 'Betevé': "Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador (el Barça) y campeón. Al final es un trabajo, una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo. Yo no le quiero cerrar las puertas a nada".

"Quiero competir, jugar y ganar. Es una ilusión para mí pensar en nuevos retos. Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla. Y no sé dónde estaré, pero donde vaya lucharé por una Euroliga", concluyó.