Vinicius está, sin duda, atravesando su mejor momento desde que es jugador del Real Madrid. El brasileño, gran ausencia de su selección para el próximo parón internacional, anotó dos goles ante el Elche en el 1-2 de los blancos en el Martínez Valero, y ahora ha hablado con 'Esporte Interativo' para pasar revista a todo.

También sobre sus inicios, que no fueron precisamente fáciles: "Quizá porque costé mucho dinero, pero la presión era demasiado grande. No vi nada igual con alguien tan joven".

"El club y los entrenadores sabían de mi calidad, y que con tiempo ganaría en experiencia y en confianza. Siempre estuve tranquilo".

Y lo sigue estando: "No me importó nunca lo que me dijeran. Tampoco creo ahora que sea el mejor del mundo. Solo escucho a la gente del Real Madrid y de mi entorno".

La figura de Ancelotti, en este gran curso de Vinicius, es clave: "Siempre me pide que esté motivado. Cuando la pierdo me lo recuerda, y nos motiva a todos".

"Ante el Shaktar hice algo que no le gustó. Me dijo 'como la vuelvas a regalar, te cambio", relata Vinicius.

El brasileño también habla de su incidente racista en el Camp Nou: "Vi a un niño haciendo un gesto, pero era un niño. Luego fue una persona mayor. Lo señalé para que supiera que lo había visto".

"Creo que merecen castigos severos para que no lo vuelvan a hacer. Pero decidí no decir nada porque estaba centrado en el partido", sentencia Vini.

