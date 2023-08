Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, está siendo el encargado de representar al Gobierno de España en el 'caso Rubiales'. Fue él quien anunció las medidas legales que el ejecutivo tomaría contra el presidente de la RFEF y quien le instó a dimitir.

Francos se marcó como su principal objetivo lograr la inhabilitación de Rubiales al elevar su denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Por ello, celebra la suspensión cautelar anunciada hoy por la FIFA.

"Respetamos la decisión de la FIFA, consideramos que viene a reforzar la posición del Gobierno, que coincide con las altas estancias del fútbol internacional. La FIFA comparte que los hechos tienen que ser analizados", ha dicho Francos en una comparecencia ante los medios de comunicación en la salida de la primera etapa de La Vuelta en Barcelona.

No obstante, esta medida no afectará a las acciones emprendidas por el Gobierno: "La denuncia ante el TAD sigue su curso. El Gobierno remitió a este organismo una denuncia analizada concienzudamente. Los argumentos son de peso. La hoja de ruta no se modificará. He remitido una carta a la Federación pidiendo que se me informe de cómo queda la relación de la Federación con el Gobierno y con el fútbol español".

Una de las principales preocupaciones tanto de la RFEF como del ejecutivo en los últimos días era que esta polémica afectase a las opciones de España de albergar la Copa del Mundo de 2030, para la que forma una candidatura conjunta con Portugal y Marruecos. Por ello, el presidente del CSD ha anunciado que mediará con la FIFA.

"Me voy a poner en contacto con la FIFA para hacer una reflexión importante para que este hecho no afecte a la candidatura de España para organizar el Mundial 2030 y para hablar de los asuntos del fútbol español que consideremos de importancia", ha concluido Víctor Francos.