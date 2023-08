El Consejo Superior de Deportes (CSD) denunciará a Luis Rubiales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), como ha confirmado el presidente del CSD, Víctor Francos, en una conversación con la 'Cadena Ser', y así relevarle del cargo.

Francos aseguró que las denuncias "son muy graves" y que la suspensión de Rubiales será rápida. "Si el TAD se reúne a las cinco de la madrugada, a las cinco y diez el CSD se pronunciará", explicó.

Además, Francos aseguró que el Gobierno no habló con Rubiales para exigirle la dimisión: "No es misión nuestra, entre otras cosas porque de hacerlo, no seríamos competentes en el proceso que empieza hoy. Ha habido contactos con su gente para que hicieran lo que tenían que hacer".

Una denuncia que es algo diferente ante la sorpresa de que Luis Rubiales se mantiene en el cargo: "Hay una diferencia. Si no está en el cargo, en la tramitación no se valoraría si merece o no la suspensión".

Este mismo proceso que está iniciando el CSD es el mismo que ocurrió en 2017 con el fin del mandato en la RFEF de Ángel María Villar, predecesor de Luis Rubiales en la presidencia de la RFEF.