El Gobierno ha afirmado de forma tajante que Luis Rubiales "no puede seguir" al frente de la RFEF. La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha calificado de "gravísimo" el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, propinó a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso sin su consentimiento.

Por estos hechos ocurridos durante la celebración del Mundial celebrado en Australia, Morant considera que "este señor", en referencia a Luis Rubiales, no puede "seguir representando ni los valores del deporte, ni los valores de un país al que no representa". La ministra en funciones ha explicado que este beso se ve agravado por el hecho de producirse en un "escaparate" como el que supone un Mundial de fútbol, que ven millones de niños y niñas. "Este es un hecho grave que la sociedad no admite", ha advertido Morant.

Además, la actual titular del departamento de Ciencia e Innovación también ha apuntado que la sociedad está "cansada" y "avergonzada" del comportamiento de Rubiales, y también de sus explicaciones posteriores, que, a juicio de la ministra en funciones, intentaban "normalizar un hecho que es gravísimo".

Iceta pide aprobar la "suspensión" de Rubiales rápidamente

En la misma línea, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho que espera que el Gobierno pueda aprobar de forma rápida la "suspensión" de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y ha pedido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que "el procedimiento no se alargue" a la hora de tramitar la denuncia y confirmar la sanción final.

En un videocomunicado grabado desde la India, donde asiste este sábado a la reunión de ministros de Cultura del G20 en Varanasi, Iceta ha explicado que la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Rubiales responde a un "hecho especialmente grave" y, especialmente, al hecho de que no asumiera ninguna "responsabilidad" ante la Asamblea General de la Federación celebrada el viernes.

El ministro ha subrayado que el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial es "un incidente que jamás debía haberse producido" y, ante la falta de reacción por parte del propio presidente, ha justificado que el Gobierno ha decidido instar "una actuación lo más rápida posible", aunque ha apostillado que no le corresponde decidir "ni los plazos ni el resultado" final.

Illa tacha de "inaceptable" el comportamiento de Rubiales

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha tildado de "inaceptable" el comportamiento de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, después del beso a la jugadora Jenni Hermoso. "Me parece que es inaceptable todo. En fin, hay que saber estar a la altura de las responsabilidades y de las circunstancias", ha declarado a los periodistas en Portbou (Girona) tras ser preguntado por el comunicado que la RFEF ha emitido para responder a Hermoso y al sindicato FUTPRO.

Así, Illa ha felicitado al Gobierno de España, al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, por su trabajo, y ha dicho que "se está haciendo lo que se tiene que hacer", ya que, según ha dicho textualmente, la RFEF "no ha tomado las decisiones correctas".