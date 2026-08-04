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Reportaje 'Jugones'

¿Se puede ser vicepresidente de un club con solo 21 años? El caso de Pablo Laiño, del Ourense

Pablo Laiño se ha convertido en vicepresidente del Ourense Club de Fútbol con sólo 21 años: "Para mí la clave del éxito es aprovechar las oportunidades".

vicepresidente

¿Se puede ser vicepresidente de un equipo con solo 21 años? Se puede. Es el caso de Pablo Laiño, del Ourense Club de fútbol... y 'Jugones' ha estado con él.

"Empecé con quince años, era un niño normal, haciendo dinero en el ordenador y no me gustaba estar encerrado en mi habitación. Tenía el sueño de ser futbolista y como sabía que no lo iba a lograr busqué rutas alternativas".

Llegó hace cuatro años al Ourense y ahora es vicepresidente.

"Para mí la clave del éxito es aprovechar las oportunidades y el saber relacionarse, que ese siempre ha sido mi mayor talento", dice Pablo.

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