Luis Rubiales, en 'El Chiringuito': "No pido perdón a Jenni Hermoso"

El que fuera presidente de la RFEF rompe su silencio en 'El Chiringuito' y se ratifica en todo lo que contó sobre Jenni Hermoso.

Luis Rubiales ha roto su silencio en 'El Chiringuito' tras ser condenado por el beso a Jenni Hermoso. Y ha dicho contundente que no le pide perdón.

"Pido perdón y lo vuelvo a hacer. No tengo problema. Porque yo era presidente de la Federación y tenía que haber sido más frío. Pero yo no pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo 'vale'", dice el que fuera presidente de la RFEF.

"Es difícil acordarse de lo que dije en ese momento. Fue 'besito' la palabra. El juez ha emitido una sentencia que dice eso", dice Rubiales.

Insiste en que la jugadora no ha contado la verdad: "Jenni y yo sabemos que eso no es así. Yo no voy a cambiar mi primer testimonio como hizo ella. Yo le pedí permiso y ella dijo 'vale'. Es un beso de emoción sin connotación sexual".

