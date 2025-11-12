Rubiales: "Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro influyeron en Jenni Hermoso"

El expresidente de la RFEF rompe su silencio en 'El Chiringuito': "Estas jugadoras sí influyeron en Jenni para cambiar su opinión".

Luis Rubiales ha roto su silencio en 'El Chiringuito'. No pidió perdón a Jenni Hermoso por el beso no consentido y señaló a otras jugadoras de la selección: Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro.

Según Rubiales estas tres jugadoras influyeron en Jenni: "Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro sí influyeron en Jenni para cambiar su opinión. Hay una fuerza tan grande de pertenencia al grupo... aparte la que se montó en España. Yo no he visto nada igual".

"Mediáticamente todos los días, durante tantos meses... cuando se construye un relato aparece la foto y el relato construido. Ellas querían tomar las decisiones que corresponden a una junta directiva y un presidente. Ellas quisieron echar a Jorge Vilda", dice el que fuera presidente de la RFEF.

Asegura que recibió el apoyo de jugadoras y de sus familiares: "Tengo Whatsapps de varias jugadoras, de madres de jugadoras, de esposas, de cuerpo técnico... todos los que después estaban en una situación difícil y tuvieron que ir en esa corriente, me daban ánimos".

"El día antes de la Asamblea está Luis de la Fuente todo el día en el despacho. Rafael Louzán me dijo poco después que lo que necesitase, que estaba ahí...", cierra Rubiales.