La selección australiana debuta en menos de un mes en el Mundial de Qatar, la que será la Copa del Mundo más controvertida y polémica de la historia debido al país en el que se celebra.

En el país árabe se violan los derechos humanos, y los 'Socceroos' han publicado un vídeo de tres minutos y medio de duración en blanco y negro con un mensaje contundente en el que los jugadores de la selección piden que se implementen reformas en el país que favorezcan a estos derechos.

Entre todo ello, piden que se despenalicen las relaciones entre personas del mismo sexo. También han mostrado preocupación por el trato que reciben trabajadores inmigrantes, ya que miles de personas han pedido la vida en la construcción de los estadios que albergarán la Copa del Mundo a causa de las pobres condiciones en las que se encuentran, según 'The Guardian'.

Así habla el capitán, Mat Ryan: "Hay valores universales que deberían definir el fútbol: valores como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores".

Denis Genreau, nacido en Francia pero que juega con Australia, dice que la selección "apoya plenamente los derechos de las personas LGTBI+". "Pero en Qatar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas", añade.

"Esto debería incluir la creación de un centro de recursos para inmigrantes, soluciones efectivas para aquellos a los se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo" dice el centrocampista Jackson Irvine.

Piden que la comunidad LGTBI tenga seguridad

La Federación Australiana de Fútbol ha emitido un comunicado en el que reconoce que Qatar ha hecho reformas legislativas con progresos significativos, aunque reclaman que tras el Mundial todo el colectivo LGTBI tenga seguridad en el país.

"Como el deporte más multicultural, diverso e inclusivo de nuestro país, creemos que todo el mundo debería poder sentirse seguro y ser verdaderamente como es", reza el comunicado.

Además, el vídeo fue publicado después de consultar a diferentes organismos internacionales tanto de fútbol australiano como a la FIFA, la Organización Internacional de Trabajo o Amnistía Internacional.

Incluso muchas selecciones europeas que participan en el Mundial se han puesto de acuerdo para llevar el brazalete 'One Love', con los colores del arcoíris.