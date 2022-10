Hasta ocho selecciones europeas lucirán un brazalete con el lema 'ONE LOVE' durante el Mundial de Catar. Una de ellas es Inglaterra, que ya comunicó el pasado mes de septiembre que se unirían a esta iniciativa para apoyar a la comunidad LGTBI.

Así pues, Harry Kane, jugador del Tottenham y capitán de la selección inglesa, lucirá este brazalete durante los partidos que juegue su selección en el Mundial, según informa 'Sky Sports'.

"Los jugadores en particular no pueden hacer mucho más que hablar sobre esos temas y ponerlos sobre la mesa porque, al final, estamos pidiendo un cambio en un país al que respetamos, ha progresado, pero no tenemos ningún control sobre él", dijo Gareth Southgate, seleccionador inglés.

A pesar de que la FIFA prohíbe esto y podría imponer una sanción a los equipos que sigan esta iniciativa, las selecciones tienen clara su decisión.

De hecho, el medio inglés informa también de que hace tres semanas el Grupo de Trabajo de la UEFA sobre el Mundial pidió permiso a la FIFA para llevar el brazalete y, hasta el momento, no han obtenido respuesta.

Otras dos selecciones europeas que se sumaron a la iniciativa pero que no estarán en el Mundial son Noruega y Suecia.

España, Portugal, Croacia, Serbia y Polonia, resto de combinados europeos, sí estarán en el Mundial y por el momento no se han unido a la iniciativa.