Queda menos de un mes para que arranque el Mundial de Qatar. Un campeonato rodeado de polémicas: de los derechos humanos en el país a las presuntas muertes de los obreros en los trabajos de construcción de los estadios.

La FIFA se ha pronunciado al respecto de esta última situación, dando unas cifras que nada tienen que ver con las que aportó 'The Guardian' hace meses: 6.500 fallecidos decía el medio inglés que había.

La FIFA notifica que son tres los obreros fallecidos. Y el Comité Organizador ha puntualizado que esas muertos "fueron registradas como muertes no relacionadas con el trabajo".

Nasser Al-Khater, CEO del Mundial de Qatar, ya apuntaba el año pasado que los fallecidos eran tres: "En Qatar han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responden a intereses personales".

"Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial", se defendió.

No es la única polémica

Numerosas organizaciones internacionales han recordado el historial del país en represión hacia el colectivo LGTBI. Algunas selecciones han reaccionado al respecto.

Ocho equipos lucirán el brazalete 'One Love' en apoyo a la comunidad LGTBI: Inglaterra, Gales, Suiza, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, se refirió a ello: "Los jugadores en particular no pueden hacer mucho más que hablar sobre esos temas y ponerlos sobre la mesa porque, al final, estamos pidiendo un cambio en un país al que respetamos, ha progresado, pero no tenemos ningún control sobre él".