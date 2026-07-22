Lo que Arturo Pérez-Reverte opina de la Argentina del Mundial: "Representó a la parte más violenta e irracional"

Fotografía de archivo del escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la comparecencia en rueda de prensa para informar de la nueva fecha del ciclo ‘Letras en Sevilla’.

El escritor español, que mostró su apoyo a la Selección Española antes de la final del Mundial, cargó después con la actitud de algunos de los argentinos durante el partido, que ha calificado de falta de elegancia.

No pretende ser un ataque a Argentina, como él mismo ha señalado, pero sí una férrea crítica contra la actitud de su selección. El escritor español Arturo Pérez-Reverte ha cargado contra algunos de los jugadores de la Albiceleste por su actitud durante el partido de la final del Mundial ante España, que acabó con un 1-0 que le valió a la Roja para levantar, por segunda vez, la Copa del Mundo.

"No seamos injustos, no nos equivoquemos", comenzaba el autor en una publicación en sus redes sociales. "Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso", añadió Pérez-Reverte, acompañando sus palabras con una imagen del momento en el que Nahuel Molina y Leandro Paredes agredieron, después del pitido final, a varios jugadores españoles.

El escritor ya había manifestado su apoyo a la Roja, aunque aseguraba que en el caso de perder, qué mejor que hacerlo ante "los primos hermanos argentinos" en lugar de contra Inglaterra. La actitud de la Selección Argentina, no obstante, provocó sentimientos encontrados en muchos, que si bien esperaban un encuentro 'bonito' entre ambos combinados, se encontraron con algo agresivo. "[Argentina] representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", añadió el español.

Las palabras de Pérez-Reverte provocaron la reacción casi inmediata del exministro de Educación y actual diputado por La Libertad Avanza Alejandro Finocchiaro, que acusó a los españoles de haber creado una "campaña" contra la Selección Argentina y su capitán, Leo Messi, y, por lo tanto, contra el propio país. "Wokes, progres, antisemitas, populistas y escorias de la misma laya despotricando no contra un equipo, sino contra su esencia: humildad, trabajo, esfuerzo y mérito", respondía, señalando a Pérez-Reverte de haber incurrido en una "lógica parecida", si bien reconoce la mala actitud de los jugadores que agredieron a jugadores de la Roja.

"Imagínese que alguien dijese que, aunque no habla del extraordinario pueblo español (que lo es), hay una cierta parte de ese pueblo que representa la cobardía y la pusilanimidad con que [Pedro] Sánchez ha mancillado la gloria de Lepanto, al no defender los más caros intereses de su pueblo y no plantar cara al integrismo que intenta conquistarlos de vuelta", respondía el diputado argentino, ataque al Gobierno español mediante. El actor, en último lugar, contestó subrayando que en ningún caso su comentario es un "ataque a la Argentina", pero insistiendo en la "zafiedad, brutalidad y violencia" del comportamiento de parte de la plantilla.

Además de la pelea provocada por Paredes y Molina, los argentinos han recibido duras críticas por su comportamiento generalizado, no sólo de los jugadores: en el césped, el combinado argentino fue señalado por dar la espalda a la Selección Española mientras levantaba la Copa del Mundo —si bien muchos consideran que era una actitud normal, al estar saludando a sus aficionados en las gradas. Fuera del césped, esto se trasladó a las calles, con un algunos seguidores mostrando un mal perder impropio de una Selección que cuenta con tres Mundiales en su historia y que ha conseguido llegar a la final en 2026.

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