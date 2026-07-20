El mal perder de aficionados argentinos tras la derrota en la final del Mundial: "Que se metan la Copa por el orto"

Los detalles La violencia de los jugadores albicelestes sobre el campo la secundaron algunos de sus fans en las calles. En Buenos Aires, la frustración acabó con piedras y botellas volando y la Policía acabó deteniendo a 15 personas.

Tras finalizar el partido, los jugadores argentinos protagonizaron un incidente bochornoso al agredir a varios jugadores de la Selección española, como Eric García y Gavi. Este comportamiento se trasladó a las calles, donde la afición albiceleste reaccionó con violencia, negándose a aceptar la derrota con deportividad. En Buenos Aires, los disturbios culminaron con la intervención policial y al menos 15 detenidos. A nivel mundial, seguidores argentinos mostraron su mal perder con escenas de agresividad, incluso en España. La violencia en el campo y en las calles contrasta con las celebraciones pacíficas de los españoles.

Fue acabar el partido y los argentinos perdieron los papeles. Paredes se fue directo a por varios de los nuestros, cogiendo del cuello a Eric García y tirando por los suelos a Gavi, una escena bochornosa que dio paso a otra. Y es que dieron la espalda a nuestra Selección mientras recibían la Copa.

El mal ejemplo que dieron los jugadores tras la derrota también se trasladó a las calles, donde gran parte de la afición albiceleste no la quiso asumir con 'Fair play'. "Que se metan la copa por el orto", expresó un hombre, mientras que otro dijo que no habían perdido, sino que les habían "robado" la final.

Así, aseguran que fueron superiores, a pesar de ser el primer equipo que no ha rematado ni una sola vez a puerta en 90 minutos de una final del Mundial. "Nosotros ganamos, porque ustedes compraron el partido", declaró una seguidora.

La frustración acabó en Buenos Aires entre botellas y piedras volando, y con la Policía argentina dispersando con cañones de agua a los aficionados. Finalmente, los disturbios en la capital terminaron con al menos 15 personas detenidas.

De esta forma, la violencia de los jugadores albicelestes sobre el campo la secundaron algunos de sus fans en las calles. Hay hasta a quien le extraña que la mayoría de nuestras celebraciones sean pacíficas. "Me da depresión cómo festejan los españoles", manifestó una joven.

Alrededor de todo el mundo, los seguidores de la Selección argentina han mostrado su mal perder, protagonizando escenas de agresividad y disturbios, con peleas y bares reventados en Brasil. Hasta en España hemos tenido que aguantar la falta de educación, con escenas como la que se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

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