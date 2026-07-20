Una enorme falta de deportividad: las agresiones de Paredes y Nahuel Molina tras perder la final ante España

Los detalles Todo comenzó con un puñetazo del lateral argentino a Rodri Hernández sin motivo, una situación que agravó Paredes con agresiones a Eric García y Gavi.

En la final del Mundial entre Argentina y España, algunos jugadores argentinos no supieron aceptar la derrota con deportividad. Tras el pitido final, Nahuel Molina y Leandro Paredes agredieron a varios jugadores españoles. Molina lanzó un puñetazo a Rodri Hernández cuando este celebraba la victoria con sus compañeros. Rodri intentó pedir explicaciones, pero Molina se le encaró. Eric García intervino para apartar a Molina, momento en el que Paredes atacó al central español, metiéndole el brazo en el cuello. Gavi defendió a su compañero, pero fue derribado junto a otros jugadores en medio de intentos de puñetazos.

Hay que saber ganar y hay que saber perder. Algunos jugadores argentinos no supieron llevar con deportividad la derrota en la Final del Mundial ante España por 1-0. Concretamente, Nahuel Molina y Leandro Paredes agredieron a varios jugadores españoles nada más acabar el encuentro.

Todo comenzó con el pitido final del partido. En ese momento, los jugadores que estaban en el banquillo español salieron a celebrar con sus compañeros nuestra segunda estrella y, entonces, el lateral argentino decidió lanzar un puñetazo a Rodri Hernández. El capitán de la Selección Española iba corriendo en busca del resto de compañeros cuando Molina le propinó un puño en el pecho.

En ese momento, Rodri frena su carrera y va a pedir explicaciones al jugador argentino, que por si no le bastaba se le encaró al MVP de la final. Acto seguido, llega Eric García también para apartar a Molina. Y, entonces, es cuando Leandro Paredes entra en escena. El centrocampista argentino fue a por el central español, le empujó, le dio una patada cuando se caía y le metió el brazo en el cuello al levantarse el español.

Para defender a su compañero llegó Gavi, que fue a recriminarle su actitud a Paredes. Tras ello, tanto él como Thiago Almada derriban al centrocampista españoles entre intentos de puñetazos de Paredes que, por suerte, no acaban de conectar.

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