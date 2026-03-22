El preocupante gesto de Fermín López en el Barça-Rayo Vallecano

El centrocampista culé hizo saltar las alarmas después de pedir asistencia médica por unas molestias en el cuádriceps. Pudo volver al campo aunque fue sustituido pocos minutos después.

Fermín López está siendo el gran infravalorado de este Barça. El ex del Deportivo Linares está firmando una gran campaña siendo uno de los principales goleadores y asistentes del cuadro azulgrana. Sin embargo, ante el Rayo, dio el susto.

Encarando el tramo final de campaña en el que una lesión puede ser terrible, Fermín hizo saltar las alarmas en el Camp Nou quedándose tendido en el suelo doliéndose del cuádriceps. Los médicos entraron a atenderle y, aunque pudo seguir jugando, Flick decidió sustituirle minutos después.

Fermín fue también el protagonista de una de las jugadas polémicas del partido. El Rayo reclamó un penalti sobre Ratiu del propio Fermín. Cordero Vega interpretó que el contacto no fue suficiente.

Todo en un encuentro en el que el Barça jugó con fuego durante gran parte de la segunda mitad. Los blaugrana volvieron encomendarse a las milagrosas paradas de Joan García. El guardameta salvó el primer tanto rayista en prácticamente la primera jugada del encuentro y apareció también a la salida de un córner para evitar el gol visitante.

Fue el mejor del Barça junto a Araujo. El charrúa aprovechó un gran centro de Cancelo para marcar el único tanto del encuentro en el minuto 24. El Barça tuvo opciones de ampliar la ventaja pero Raphinha erró en un uno contra uno frente a Batalla y se topó con el larguero en un disparo desde fuera del área.

Lamine tampoco tuvo su mejor actuación. El extremo dejó detalles de mucha calidad, como de costumbre, aunque la buena defensa del Rayo le impidió brillar. Los vallecanos firmaron un gran encuentro dejando la sensación de poder ser incluso merecedores del empate.

El Barça aguantó y aseguró un triunfo que le coloca a siete puntos del Real Madrid a falta, eso sí, de saber lo que harán los de Arbeloa en el derbi ante el Atlético de Madrid. Los de Flick visitarán el Metropolitano la próxima jornada de Liga.

El Rayo, por su parte, sigue con 32 puntos a cuatro del descenso, que marca el Real Mallorca. Tras el parón recibirán al Elche en Vallecas.