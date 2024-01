Londres. Quince de enero. Haaland, Mbappé o Messi. Uno de ellos se hará con el The Best. Con el The Best en su octava edición. Con un galardón que premiará el año que han realizado los y las futbolistas y en el que Aitana Bonmatí, tras conquistar el Mundial con España, parte como gran favorita para alzarse con el trofeo en categoría femenina.

En la masculina, Erling Haaland y Kylian Mbappé quieren arrebatar el cetro a Messi. Al vigente ganador. Al actual Balón de Oro. En el 'haber' de sus rivales, en caso del nórdico, la Champions League. Será él quien más opciones tenga, por el brutal año del Manchester City en el que él ha sido protagonista, el gran rival del argentino del Inter de Miami.

Haaland y Bonmatí, favoritos

Es, a pesar del Balón de Oro a Messi, el gran favorito para conquistar el The Best. Y es que la Premier, la FA Cup y la Champions League que ha ganado el equipo de Pep Guardiola son razones de mucho peso en su candidatura.

En cuanto a la categoría femenina, Aitana Bonmatí parece no tener rival. La española, campeona del mundo, comparte candidatura con Jenni Hermoso y con Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid.

Sin embargo, es la azulgrana la gran favorita por lo que ha realizado el Barça y por ese título en Sidney con España, donde además fue elegida 'MVP' del torneo. Si a eso sumamos que ya ha ganado el Balón de Oro...

En lo relacionado al mejor entrenador, Guardiola parte con una gran ventaja con respecto a Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. Ha ganado todo, y eso es clave. En cuanto al fútbol femenino, el premio estará entre Jonatan Giraldez, Emma Hayes y Sarina Wiegman.

Horario y dónde ver los The Best

Los premios The Best 2024 tendrán lugar en Londres el 15 de enero, y se podrá ver en MEGA a partir de las 20:00 con Josep Pedrerol y con todo su equipo.

¿Quién se hará con el galardón? ¿Repetirá Messi? ¿Le derrotará Mbappé? ¿Cumplirán Haaland y Bonmatí sus papeles de favoritos? Todo eso, y mucho más, en Mega a partir de las 20:00 con Josep Pedrerol.